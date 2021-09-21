Закупочные цены на молоко в Литве в августе выросли

Средняя закупочная цена на натуральное молоко в Литве в августе была 309,3 евро за тонну – на 6,2% больше, чем в июле, и на 18,2% больше, чем год назад.

Средняя закупочная цена на молоко базовых показателей повысилась на 1,9% до 257 евро за тонну, сообщило Министерство сельского хозяйства.

По словам заведующего Отделом программного, проектного управления и анализа Минсельхоза Эвалдаса Пранцкявичюса, на рост повлияла торговля молоком-сырьем с соседними рынками, на которых закупочные цены также росли.

"Общие закупочные цены на молоко в Евросоюзе (ЕС) повысились из-за возросшего спроса на мировых рынках, также могло повлиять и повышение цен на другое сырье, которое наблюдается сейчас. В Литве повышение цен обусловлено и повышением на 22,2% за месяц средней цены на экспортированное молоко, в результате чего выросла мотивация производителей не продавать молоко-сырье на внутреннем рынке, а искать возможности его экспортировать", – сказал он в сообщении.

Кроме того, на рост закупочных цен могло повлиять и повышение на 13,8% в год средней цены на импортированное молоко – у импортирующих его переработчиков была дополнительная мотивация больше покупать его в Литве.

В январе-августе этого года скуплено 889 тыс. тонн молока – на 2,2% меньше, чем за такой же период прошлого года, а только в августе скуплено 130,4 тыс. тонн – на 1,8% меньше, чем в августе прошлого года.

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