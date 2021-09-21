МВД: в Литве зарегистрировано 3 тыс нелегальных мигрантов

В Литве зарегистрировано 2962 нелегальных мигранта, 2,8 тыс. из них попросили убежища, сообщило во вторник Министерство внутренних дел.

512 остались незарегистрированными, так как отказались и не подали прошений о предоставлении убежища. Остались незарегистрированными и больные COVID-19, а также находящиеся на карантине мигранты.

Из Литвы в страны происхождения возвращено 164 мигранта, часть уехала по собственному желанию, воспользовавшись финансовой помощью, или была выслана. Сейчас еще 55 мигрантов изъявили желание добровольно вернуться в страну происхождения.

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