В Литву вернулась опасность высокой инфляции

В еврозоне годовая инфляция в августе, скорее всего, была такой же, как в июле, и составила 3%. "Да, это может показаться странным, когда наша цель 2%", – сказал председатель Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус. Однако он успокаивает, говоря, что рост цен должен быть непродолжительным.

По данным "Евростата", в июле годовая инфляция в Литве была одной из самых высоких в ЕС и составляла 4,3%. За год цены значительно выросли и в Эстонии (4,9%), в Венгрии (4,7%) и Польше (4,7%).

Меньше инфляция была в Румынии (3,8%), Люксембурге (3,3%), Германии (3,1%), Словакии (2,9%), Испании (2,9%), Австрии (2,8%), Латвии (2,8%), Хорватии (2,7%), на Кипре (2,7%), в Чехии (2,7%), Болгарии (2,2%), Ирландии (2,2%), Словении (2%).

В других странах еврозоны инфляция была еще меньше. В Финляндии – 1,8%, в Швеции – 1,8%, Дании – 1,7%, Франции – 1,5%, Бельгии – 1,4%, Нидерландах – 1,4%, Португалии – 1,1%, Италии – 1%, Греции – 0,7%, на Мальте – 0,3%.

На последнем заседании Центробанка Европы было решено в четвертом квартале снизить объемы скупки ценных бумаг по специальной программе (PEPP). Но конкретные размеры снижения закупок не указывались.

ЦБЕ не изменил и процентную ставку. Кроме того, увеличил прогноз роста экономики еврозоны на 2021 г. с 4,6 до 5%, а инфляции – с 1,9 до 2,2%.

Шимкус сказал журналистам в Литве, что инфляция в этом году может по-прежнему расти, но этот рост не будет продолжительным.

"Он обусловлен ростом цен на нефть, а также сбоями в звене поставок. Все это способствует росту цен на сырье. Повлияло на инфляцию и открытие экономик, особенно в секторе услуг. Все это вызвало рост цен. Однако это временные процессы. В следующем году темп инфляции спадет. Есть такое общее соглашение. Несмотря на разные прогнозы, инфляция должна снизиться до показателя ниже установленной цели (2%)", – сказал он.

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