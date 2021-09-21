Премьер Литвы: наверное, снова придется вводить карантин

Дайнора Панкуне ru.DELFI.lt

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что Литва снова оказалась в черной зоне, поэтому надо возвращаться к обязательным маскам в помещениях для всех жителей. Для этого, по ее словам, скорее всего, снова придется ввести карантин.

"Прививаться", – ответила она на вопрос журналистов, что делать, чтобы ситуация улучшилась. По словам премьера, правительство в среду обсудит вопрос изменения порядка ношения масок, их в помещениях придется надевать всем. "Наверное, надо. Об этом мы будем говорить завтра. Очень может быть, что это будет одной из самых больших перемен, которые предложит правительство. Наверное, для этих целей придется ввести карантин, поскольку в условиях чрезвычайной ситуации сделать это нельзя", – пояснила премьер. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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