ДТП с участием 7 автомобилей во вторник утром парализовало движение на ул. Гележинё Вилко

Во вторник утром ехавшие на работу по тоннелю на ул. Гележинё Вилко вильнюсцы, скорее всего, на чем свет стоит кляли ситуацию на дорогах в городе. На этот раз заторы образовались из-за ДТП с участием семи автомобилей.

Камеры Delfi зафиксировали большой утренний поток на ул. Гележинё Вилко. Все автомобили движутся в обычном порядке, вдруг в самой левой полосе движение замирает, не все успевают на это отреагировать. Сначала сталкиваются два автомобиля.

Третьему водителю, кажется, сначала удалось остановить авто, но тут в него врезался ехавший сзади, вскоре в ДТ попали семь автомобилей. Восьмой водитель, к счастью, успел вывернуть руль и оказался между столкнувшимися машинами и ограждением.

"Казалось бы, обыкновенное ДТП, но я на работу ехал час. Кошмар", – рассказал очевидец происшествия.

Эксперты отмечают, что от таких ДТП защищает только соблюдение безопасной дистанции и внимательность. Часто водители в заторе хватаются за телефоны. Но в такой ситуации стоит на мгновение потерять бдительность, как потеряешь контроль над ситуацией и может случиться непоправимое.

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