Советник президента: сокращение пропускной способности ЛЭП с Беларусью – промежуточный результат

После заявления министра энергетики Литвы о том, что проблема бойкота Белоруской атомной электростанции (БелАЭС) на рынке Балтийских стран решена, советник президента заявляет, что это лишь промежуточный результат. По словам Ярослава Неверовича, реальная картина будет видна, когда БелАЭС и ремонтируемые эстонско-российские линии электропередачи снова заработают.

"Это промежуточный результат, положительный, но не конечный. Министр, вероятно, не имел в виду, что вопрос Островца закрыт, потому что это не так", - сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas главный советник президентской группы по окружающей среде и инфраструктуре Я. Неверович.

"Текущая ситуация – Островец не работает, профицитная электроэнергия в дефиците, мы также узнали у Litgrid, что ЛЭП на эстонско-российской границе ремонтируются, поэтому пропускная способность в странах Балтии уменьшилась", - сказал он.

По словам Я. Неверовича, реальная картина будет видна, когда БелАЭС и все линии заработают, - тогда будет видно, применяет ли Латвия новые правила игры, утверждённые Литвой, на рынке торговли электроэнергией.

После того, как в прошлую среду Литва снизила максимальную мощность передачи электроэнергии через литовско-белорусские соединения, министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что, введя в одностороннем порядке новые правила, Литва реализовала так называемый План Б. Однако дискуссии с латышами и эстонцами по трехстороннему решению будут продолжены.

"Если случится так, что у нас не будет единого подхода к торговле электроэнергией, но это не будет мешать нашей стратегической цели, то все в порядке, я думаю, что это технический вопрос. Но если бы произошла эскалация, и особенно если бы это поставило под угрозу синхронизацию, было бы очень нехорошо", - сказал он.

До 15 сентября Латвия вела торговлю с Россией по не утверждённой Литвой методике, которая позволяла оценивать максимальную пропускную способность соединения Беларусь-Литва.

Литовские должностные лица убеждены, что электричество с БелАЭС попадало в Литву через Латвию, и в результате был нарушен так называемый "антиостровецкий" закон. Латвия заявляла, что торгует только российской электроэнергией.

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