Глава Минздрава: Литва в черной зоне, придется вернуть маски

В связи с тем, что Литва вошла в черную зону пандемии, будет рассматриваться возвращение обязательного ношения масок, подтвердил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

"На заседании правительства мы обсудим вопрос масок, (...) поскольку ношение масок очень простая вещь, которую можно сделать, но планируем также обсудить, требуется ли рекомендацию в некоторых случаях сделать обязательным решением", – сказал Дулькис во вторник журналистам.

Он также отметил, что пока не хочет говорить о том, где маски станут обязательными, однако отметил, что будут стремиться избежать обязательного возвращения масок, поскольку в некоторых ситуациях такие требования избыточны.

Министр сказал, что не прячет ограничения в ящике: "Сегодня основная весть такая – 80–90% всех связанных с пандемией ситуаций, касается непривитых".

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1155 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Во вторник Литва вошла в черную зону карты пандемии. До сих пор она причислялась к красной зоне.

Ранее с цветовыми зонами связывались решения по контролю над пандемией, однако в данный момент правительство акцентирует важность показателя занятости больниц при принятии решений об ужесточении антиковидных мер.

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