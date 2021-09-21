В Генассамблее ООН в Нью-Йорке – речь президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник выступит со своей третьей речью в Генеральной Ассамблее ООН.

На проходящем ежегодно в Нью-Йорке мероприятии с речами выступают главы всех стран, входящих в ООН.

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует поднять вопросы безопасности, информационной резистентности и климатических изменений.

"Основные темы моего сообщения, конечно, связаны с нынешними актуальными вопросами, и, прежде всего, с международной ситуацией в сфере безопасности, особенно с учетом того, что Литва находится в горячей точке мира", – отмечает президент в комментарии, который передала из Нью-Йорка его пресс-служба.

По его словам, есть вещи, к которым нельзя относиться терпимо – агрессивные действия белорусского режима, связанные с незаконной миграцией, поэтому важно добиваться международной солидарности в этом вопросе.

Г. Науседа также утверждает, что мир за время пандемии стал уязвимым не только в медицинском, но и в информационном смысле.

"Пандемия превращается в инфопандемияю, когда спекулируют различными теориями, некоторых из которых обоснованы, а некоторые – нет. Целью некоторых является просто дезинформация общества, создание еще большей суматохи и паники", – сказал президент.

Он отмечает важность нахождения способов сделать общество более устойчивым в смысле информационных и гибридных атак.

Президент также сказал, что будет акцентировать важные для него вопросы "зеленой" экономики, охраны природы, биологического разнообразия.

"Это наша ответственность перед поколениями будущего, перед нашими детьми и перед нашими внуками, и я очень надеюсь, что на этой Генеральной Ассамблее этому действительно будет уделено достаточное внимание, но я хотя бы на своем примере хочу это продемонстрировать", – сказал Г. Науседа.

Сообщение Г. Науседы планируется в 19 часов по литовскому времени.

В прошлогодней речи президент уделил большое внимание Беларуси, проходившим в ней тогда протестам против результатов президентских выборов.

Тогда Г. Науседа назвал режим А. Лукашенко незаконным, призвал международную общественность его осудить, а А. Лукашенко – мирно передать власть.

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