Калькулятор: какой поставщик предлагает самую выгодную цену на электроэнергию

Выбирать поставщика электроэнергии становится легче – 21 сентября представлен калькулятор, в котором легко сравнить предложения разных поставщиков. Калькулятор представила Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Пользоваться им легко и удобно.

Достаточно ввести количество потребляемой в месяц или в год электроэнергии, и калькулятор ГСРЭ покажет, каким будет средний счет у того или иного поставщика, он представляет и предлагаемые тарифы.

Калькулятор есть на сайте skaiciuokle.vert.lt – на него есть ссылка и на сайте ГСРЭ. Калькулятор поддерживается всеми основными браузерами.

VERT skaičiuoklė Foto: VERT

"Калькулятор цен – очень удобный инструмент, который облегчит выбор, позволит избежать путаницы при выборе поставщика и сравнении цен, предлагаемых в разных планах. Калькулятор показывает предварительные цены поставщиков по расходу электроэнергии. То, что для многих кажется сложным процессом, можно сделать в несколько шагов", – сказал председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс.

По его словам, похожими калькуляторами пользуются ирландцы и финны.

Пользоваться калькулятором просто – надо лишь знать, сколько электроэнергии вы в среднем расходуете в месяц или в год.

Среднее домашнее хозяйство в Литве расходует в среднем 150 кВт/ч электричества в месяц. После введения этого числа, калькулятор показывает все предложения, сверху дается самый дешевый вариант.

После этого потребитель может выбрать подходящий для него вариант и перейти на сайт поставщика услуги, где выберет конкретный план и заключит договор.

Несмотря на то, что для получения информации достаточно ввести одну цифру, по желанию можно корректировать данные - вводить, например, поставщиков и сравнивать цены у них в разное время суток, это актуально для тех, кто пользуется двухтарифными счетчиками.

Калькулятор позволяет сравнивать планы по тому, какое электричество предлагают - например, выбирать электроэнергию из возобновляющихся источников, сравнивать цены по сроку действия договора - 1-12 месяцев или 13-24 месяцев и больше 2 лет.

Выбрав графу Из чего состоит счет (Kas sudaro sąskaitą) можно увидеть, какая скидка поставщика включена в подсчеты, и другую подробную информацию о счете.

Delfi уже писал, что очень важно читать договоры с поставщиками электроэнергии – некоторые поставщики требуют вернуть скидки, если договор был расторгнут досрочно. Кроме того, сейчас цены на электричество очень высокие, поэтому стоит подумать, надо ли их фиксировать на долгое время.

Единственное чего не показывает калькулятор - это разницу с сегодняшними счетами или счетами гарантированного поставщика.

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