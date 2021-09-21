Прохладная погода из Литвы не уйдет, в четверг ожидаются осадки

Во вторник днем Литва останется в зоне влияния циклона.

День будет пасмурным, только на северо-западе возможны прояснения. Во многих районах ожидается морось и небольшой дождь. Днем будет холодно, температура составит всего 5-10, на западе 11-13 градусов тепла.

В среду центр циклона уйдет дальше от Литвы, но ночью на западе и на востоке еще возможны небольшие осадки. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 4 градусов мороза. В среду днем осадков будет меньше. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

В четверг с запада придет новый циклон, который во второй половине дня принесет осадки на большую территорию страны. Днем дожди будут идти во многих районах, у моря сильные. Ночь будет прохладной – ожидается 1-6, у моря 7-9 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 4 градусов мороза. Днем уже будет немного теплее- воздух прогреется до 11-16 градусов.

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