Министр: здание Вильнюсского аэропорта надо снести и построить новое

Построенный 70 лет назад терминал в Вильнюсском аэропорту для прибывающих не отвечает сегодняшним потребностям, поэтому его надо снести и построить на его месте новый, сказал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

По его словам, обновление здания потребует в два раза больше средств.

"Аэропорт не соответствует не только имиджу Литвы, но и не выполняет необходимые функциональные потребности, поэтому я очень надеюсь, что мы найдем решения, что с этим делать. Есть несколько вариантов. Самый оптимальный – снести здание, другой - сохранить какие-то части здания, но это обойдется в два раза дороже, чем новое строительство", – сказал 20 сентября министр.

Департамент культурного наследия пока не видит повода для того, чтобы это здание, внесенное в список объектов культурного наследия, требовалось снести.

Министр подчеркнул, что в прошлом году аэропорт обслужил миллион пассажиров, а перед пандемией поток составлял 5 млн., сам аэропорт рассчитан на 3,5 млн. пассажиров.

"Что видят приезжие - потрескавшиеся лестницы, трещины в стенах здания, проваливающуюся крышу. Мне кажется, настало время прямо сказать, что здание советского оккупационного периода не отвечает имиджу современной Литвы и не выполняет те функции, которые нужны современному аэропорту. На месте этого здания должно появиться новое, современное", – сказал Скуодис.

По его словам, центральное здание аэропорта не представляет собой ничего уникального, похожие есть в разных городах России.

"Здание проектировалось не только для Вильнюсского аэропорта, такие здания есть в других городах России, для меня это как наши спальные районы, штамповались по похожим проектам", – сказал Скуодис.

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