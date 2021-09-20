Эту информацию порталу подтвердила председатель Литовского союза врачей Ауристида Герлякене.
Сообщается, что у врача была депрессия.
По данным BNS, врач покончил с собой в пятницу.
Герлякене сказала, что больница Минздраву об этом происшествии официально не сообщила.
"Я говорила с представителями министерства, они об этом не знали", – заметила она.
Герлякене сказала, что у нее нет доказательств, но считает, что это связано с моббингом на работе.
"Пока мне напрямую это не подтвердили, но, судя по тому, как реагирует окружение, (...) думаю, это так", – продолжила она.
Портал Delfi обратился за комментарием в больницу, но пока его не получил.
Два года назад с собой покончил молодой врач-травматолог Лаздинайской больницы.
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