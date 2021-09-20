Коронавирус в Литве: 745 новых случаев, 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 745 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

129 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 210 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 982 человека, 100 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

В целом в Литве от COVID-19 скончались 4810 человека, из них полностью привитыми были 80. Напрямую или косвенно с COVID-19 связываются 9604 смерти.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 490,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 316 тыс. 695 человек, из них всё еще больны 12 тыс. 265.

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