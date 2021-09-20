Из Центра регистрации иностранцев пытались сбежать двое мигрантов, пострадал пограничник

В Пабраде из Центра регистрации иностранцев пытались сбежать двое мигрантов, во время инцидента пострадал пограничник.

По данным полиции, двое нелегалов пытались сбежать в 17.30 ч., однако ныли задержаны.

Во время задержания пострадал пограничник (1978 г.р.). Он был госпитализирован.

"Во время задержания было мокро, он неудачно поскользнулся на мокрой траве и упал на плечо. Это не было результатом столкновения, просто несчастный случай. Плечо ему вправили, но пограничника доставили в Швенченскую больницу, а потом в Сантаришкскую клинику", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Скорее всего, врачи хотели подстраховаться. Особых травм нет, но рука, насколько мне известно, сделали рентгеновский снимок. Наверное, его выпишут", – прибавил он.

Позже Мишутис сообщил, что пограничнику назначили амбулаторное лечение, он уехал домой.

По словам Мишутиса, сбежать пытались двое мигрантов из Кот-д'Ивуара. Они проживают в палаточном лагере.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!