Глава НЦОЗ: больше всего очагов коронавируса в образовательных учреждениях

Сейчас больше всего активных очагов коронавируса в Литве фиксируют в школах, но этой осенью не будут спешить с закрытием школ, сказала ВРИО главы Национального центра общественного здравоохранения Гедре Алексене.

"Сейчас больше всего очагов коронавируса фиксируют в образовательных учреждениях, например, на прошлой неделе их установили 129, а в производственном секторе – 18, в сфере услуг – 7, торговли – 4. С минувшей пятницы до конца выходных зарегистрировали еще 48 очагов в образовательных учреждениях, из них 40 – в начальных и средних школах, а 8 в детских садах", – сказала 20 сентября в интервью "Литовскому радио" Алексене.

На вопрос, перейдут ли школы на удаленное обучение, если вирус будет быстро распространяться, она ответила, что с закрытием школ спешить не будут, поскольку ситуация, по сравнению с тем, что было весной, изменилась.

"Этой осенью мы не будем спешить с закрытием школ, ситуация, по сравнению с тем, что было весной, изменилась, что касается детей с 12 лет, то немало уже привиты, например, в группе 12–15 лет - около 30%, а с 16 лет - около 60%. Есть и переболевшие, поэтому закрывать классы,

в которых кто-то заболел, мы не будем", – заметила Алексене.

Она подтвердила, что планируется сократить срок изоляции после близкого контакта с больным ковидом с 14 до 10 дней.

"Планируем сократить до 10 дней, поскольку сейчас широко распространен штамм "дельта", а у него инкубационный период короче, заразившись, люди быстрее заболевают, сам инкубационный период уменьшился", – сказала специалист.

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