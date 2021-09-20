Совет экспертов предложит правительству Литвы отказаться от некоторых ограничений

Совет экспертов при правительстве Литвы начал обсуждение вопроса отказа от некоторых ограничений для вакцинированных граждан.

Представитель совета, профессор Литовского университета медицинских наук Кястутис Петриконис сказал, что послабления будут обсуждаться в сентябре. Это коснется в первую очередь коллективы, где все члены привиты.

"Мы планируем говорить об отдельных зонах, где люди могут чувствовать себя в безопасности, для начала это будут большие учреждения, где привитых больше 90%, это университеты", – сказал в понедельник "Литовскому радио" Петриконис.

"Мы будем следить за вузами, за изменением ситуации с пандемией, если это будет возможно, то определенные регионы, общины, где мэры хорошо поработали, могут искать возможность внести послабления в пределах региона, района", – сказал представитель совета экспертов.

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