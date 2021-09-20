Климатолог рассказал, будет ли грядущая зима в Литве холодной: установилась неблагоприятная тенденция

Зима и лето в этом году в Литве отличались неблагоприятными тенденциями. Один месяц зимы был очень холодным, а в течение двух летних месяцев стояла стихийная жара. Что это означает? Будет ли такой погода каждый год? Климатолог Донатас Валюкас уверяет, что надо настроиться на изменения, а того, что было лет 20 назад, уже не вернешь. Он подчеркнул, что за это время традиционные зимы в Литве изменились.

Он заметил, что зима в 2021 г. не была такой холодной, как может показаться. По его словам, один месяц был холоднее, но все же не было так холодно, как прежде.

"20-30 лет назад бывало и -30, а рекорд в Литве -32,9. Таких холодов не было, хотя январь был холоднее обычного. Но если сравнить с тем, что было несколько десятилетий назад, то 2021 г. был нехолодным. Да, холодным был февраль, но вся зима не была очень холодной. Бывали и холоднее зимы", – сказал он, заметив, что глобальное потепление может привести и к экстремальным явлениям.

Климатолог сказал, что если в Литве бывает то холоднее, то теплее, то в мире в целом тенденция такова, что наблюдается потепление.

"Климат в разных регионах отличается и у нас. Одна погода в Клайпеде, и другая - в Вильнюсе. Глобальное потепление - глобальный процесс, он сказывается и на Литве", – акцентировал ученый.

По мнению Валюкаса, если оценивать последние 10 лет, то зима 2021 г. была холодной, особенно в сравнении с зимой 2020 г. Но она не была экстремально холодной, как это бывало 50 лет назад.

"В будущем чаще будут зимы теплые, бесснежные или с временным снежным покровом. Но это не значит, что не будет холодных зим. Однако такие холодные зимы будут встречаться реже. Если раньше было 6 холодных зим, а 4 - теплые, то сейчас 7 теплых и три холодные. Конечно, это только цифры, не значит, что все так и будет, но тенденция такова. Холодные зимы и холодные месяцы, а особенно холодные недели будут", - сказал климатолог.

Но в целом, по его словам, холодных зим будет меньше.

Климатолог заметил, что глобальное потепление может нанести вред не только природе. Оно может стать причиной социальных проблем, в некоторых районах жизнь станет невозможной, их жители будут вынуждены искать новое место для жизни. Это может привести даже к войнам.

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