Премьер-министр Литвы: если бы мы занимались котлетами и дорогами, критики было бы меньше

В субботу на съезде Движения либералов премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что критику в адрес ее правительства уже сложно назвать критикой, по ее словам, это больше похоже на ультиматумы. Однако, по ее словам, в нынешней ситуации правящим главное не испугаться и не сходить с выбранного пути.

"Говорят, что ничто так не испытывает отношения, как совместная деятельность, а особенно преодоление вызовов и трудностей, которых этого у нас предостаточно – пандемия, гибридная агрессия, все это корректирует планы нынешней правящей коалиции, и хотя этому приходится уделять много времени и очень много внимания, я все же полностью уверена, что коалиция должна в первую очередь выполнять те работы, которые важны для будущего Литвы. Конечно, как же без попыток вызвать раздражение в правящей коалиции, посеять какой-то раздор, но я хочу поблагодарить всех за сплочение, хочу верить, что мы стали понимать друг друга еще лучше", – сказала премьер.

По ее словам, нынешняя критика больше похожа на ультиматумы.

"Я иногда иронично, но полностью от иронии мне отказаться сложно, – думаю, если бы мы занимались котлетами и дорогами, то, наверное, критики было бы меньше. Спасибо, что мы не занимаемся котлетами и дорогами, спасибо за то, что все это время совместной работы нам ни разу не пришлось сомневаться друг в друге и в других политиках. Мы живем в то время, когда наблюдается девальвация слов. По сити любое ограничение или неудобство мы можем называть геноцидом, Холокостом или какой-то иной реальной трагедией человечества, во время которой пострадало немало людей", – сказала Шимоните.

По ее словам, для защиты достоинства и прав человека, а иногда и здравого смысла или науки, требуется немало твердости и внутреннего покоя.

"Я убеждена, что в нынешнем окружении очень важно не испугаться, не отступить от выбранного пути. Нужны политические силы и лидеры, которых бы это искренне волновало. Я убеждена, что такими являются Виктория Чмилите-Нильсен, Эугениюс Гентвилас. Я ценю работу ваших министров в правительстве, думаю, мы отличные соратники, находим общий язык ради зеленой Литвы, ради культуры Литвы", – подчеркнула Шимоните.

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