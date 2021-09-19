Кардинал Бачкис о "паспорте возможностей": не понимаю выступающих против такого небольшого ограничения

"Нужно уважение к другим, когда нет уважения, договориться сложно", – сказал на Delfi TV кардинал Аудрис-Юозас Бачкис. Он подчеркнул, что Церковь понимает семью как союз мужчины и женщины.

На вопрос об изменении "морального" компаса в Литве кардинал сказал, что главное - настоящие ценности, а не их юридическая форма.

"Я говорю о достоинстве человека, о помощи человеку и т.п. Я думаю, проблемы с этим в Литве есть, кроме того, моральный компас – дело каждого человека, каждого политика. Есть те, кто красиво себя ведет, уважительно относится к людям, а есть такие, кто унижает других, обзывает. Нужно проявлять уважение; если его нет, договориться сложно", – сказал кардинал и признал, что в Литве сейчас не хватает диалога.

По его словам, если люди придерживаются разных позиций, все равно важно выслушать другого, а не переходить на личное унижение.

Бачкис считает, что в общении не хватает элементарного уважения.

На вопрос, что он думает о Марше в защиту семьи, кардинал сказал, что его название не отвечает ценностям.

"Надо смотреть, кто управляет таким движением, каким жаргоном пользуется. Такие вещи уже показывают, что это нельзя поддерживать. Что касается идеи семьи, о которой они заявляют, она, возможно верная, но что касается марша с беспорядками, я бы сказал, что это перешло все границы: правительство то не сделало, сейм это, тут и ковид и мигранты – все в одном.

Второй раз у Кафедрального собора было спокойнее, но все же некоторые заявления – сменим власть, правящие не умеют работать, это неверный тон. Выскажите свои идеи, позицию, вручите документ, руководители встречаются с руководителями, объясните, чего хотите, а когда требуют сделать все, уступить во всем, это не поможет договориться", - сказал Бачкис.

"В Конституции просто написано: брак заключается по доброй воле между мужчиной и женщиной – брак заключается между мужчиной и женщиной. Семья зарождается из брака. <...>. Что такое семья? Семья - основа общества, а брак добровольное соглашение между мужчиной и женщиной. В такой семье рождаются дети. Все мне здесь кажется логичным", - оценил ситуацию с семейным вопросом кардинал.

В Литве закон о партнерстве является камнем преткновения. На вопрос, в каком объеме Церковь может его поддержать, кардинал повторил - "семья - это мужчина и женщина".

"Мы уважаем право людей, которые хотят жить вместе, но мы не называем такой союз семьей. Мы за налаживание всех необходимых для них юридических вопросов: право на наследство, страхование здоровья, но мы не считаем, что это семья. Семья - мужчина и женщина. Поэтому юридически этот вопрос надо решить, но не отождествляя с семьей", - заметил Бачкис.

Кардинал сказал, что сам он уже привился третьей вакциной от коронавируса.

"Да, я привился. Я верю ученым, я горд, что они так быстро создали вакцину, и все равно пандемия уже унесла 5 млн. жизней, надо взять себя в руки и что-то делать, чтобы это закончилось, надо защитить общество. Я считаю, что были случаи ненужного ограничения прав, свобод, правительство давало указания – во всех странах за всеобщее благосостояние отвечает правительство, а тут сталкивается свобода одного человека со свободой другого. Нужно устроить баланс, тогда немного ограничивается личная свобода, если наносится вред всему обществу", – считает кардинал.

"Что касается "паспорта возможностей", я не понимаю выступающих против такого небольшого ограничения", – заметил собеседник.

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