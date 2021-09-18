В этом году мероприятия пройдут на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину и Жемайтес, около Лукишкской площади и на Кафедральной площади. Основная цель ярмарки – представить ремесла, национальную кухню, традиции народов, проживающих в Литве.
Вильнюсцев и гостей столицы приглашают отведать блюда национальной кухни разных народов. На мероприятиях можно познакомиться с особенностями их приготовления.
Кроме того, можно больше узнать о национальных традициях и быте разных народов. Участники ярмарки смогут играть в баскетбол семьями - ждет турнир, а для детей на Кафедральной площади устроена зона развлечений.
Организаторы ярмарки призывают участников соблюдать действующие меры предосторожности. На Лукишкской площади все три дня ярмарки будет действовать центр вакцинации, в котором можно привиться вакцинами трех видов.
Delfi приглашает взглянуть на фото с ярмарки.
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