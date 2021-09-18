Ночью в Вильнюсе полиция провела рейды: пьяный мужчина ездил с ребенком, а женщина разбила три автомобиля

В ночь на субботу Вильнюсская и литовская дорожная полиция провела несколько рейдов.

С 19 ч. Литовская дорожная полиция проводила рейды на улице Лентварё и ул. Думу (Новая Вильня). Полицейским попалось немало нетрезвых водителей.

Нетрезвый (2,42 промилле) водитель Volvo вез малолетнего сына. Он сказал, что ехал к жене. Пока полиция оформляла документы, ребенок сидел в полицейском автомобиле и ждал маму.

На ул. Думу полицейским не пришлось скучать. Полиция остановила водителя, в организме которого было 0,64 промилле. Тот стал искать кого-то из друзей, кто смог бы забрать автомобиль. Сначала появился один друг, который сказал, что прав у него нет, он просто пришел поддержать товарища, только потом появилась женщина, которая забрала автомобиль.

После полуночи Литовская полиция перебралась на ул. Оланду и Т.Нарбуто, а их вильнюсские коллеги на ул. Пилимо.

В самом начале рейда на ул. Оланду был остановлен нетрезвый водитель - 0,81 промилле. Он ехал на автомобиле VW.

После этого здесь же был остановлен автомобиль Honda, в организме водителя которого было 0,48 промилле.

На ул. Т.Нарбуто остановили еще нескольких нарушителей. В организме одного молодого человека было 0,81 промилле, а молодой водитель VW ехал без прав, поскольку был лишен их за нарушения.

Во время рейда попался и нетрезвый водитель автомобиля каршеринговой компании CityBee - в его организме было 0,47 промилле.

На ул. Пилимо за нетрезвое вождение была наказана водитель без двухлетнего стажа, в ее организме было 0,28 промилле.

Во время рейда выявили нескольких нетрезвых водителей электросамокатов. Все трое нарушителей были остановлены у вильнюсской Ратуши: в их организмах было 0,58, 1,02 и 1,77 промилле.

Около 1.30 ч. поступило сообщение о ДТП с участием нетрезвой женщины на ул. Эрфурто. Молодая девушка, которая недавно получила права, до этого попала в поле зрения других водителей в городе. По номеру 112 сообщалось о странных маневрах водителя Audi. Звонивший не ехал за этим авто, поэтому полицейским сразу не удалось его найти.

Через какое-то время поступило сообщение о том, что на ул. Эрфурто автомобиль Audi совершил ДТП, его водитель пьяна. Полиция выяснила, что нетрезвая водитель повредила три транспортных средства: два из низ зацепила боком (автомобили стояли у дороги), а третий повредила во время парковки. В организме молодого водителя было 1,6 промилле.

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