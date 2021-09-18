Союзы семей в фейсбуке сообщили, что не связаны друг с другом

17 сентября вечером в фейсбуке сообщается, что Союз семей не имеет ничего общего с Литовским союзом семей.

"!!!Союз семей (в будущем название, возможно, изменится) не имеет ничего общего с Литовским союзом семей! Мы находимся по одну сторону баррикад, но у нас разные руководители. Пока все…

Администратор Союза семей Марюс Габрилавичюс.

Он был одним из основных инициаторов Большого марша в защиту семей 2021.

На данный момент я сообщаю, что ничего общего не имею с некомпетентными действиями организации ЛСС Раймундаса Гринявичюса…", – сообщается на фейсбуке.

Напомним, что все лица, задержанные во время митинга 10 сентября и после него, были отпущены.

Во время беспорядков были задержаны 22 человека. Начато одно расследование по факту незаконного хранения наркотиков.

В митинге Союза семей на Кафедральной площади приняли участие около 5000 человек. Часть участников протеста против карантинных ограничений потом пыталась пройти к парламенту, однако полиция их не пропустила. Где-то через час люди разошлись.

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