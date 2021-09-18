В поликлиниках – критическая нагрузка на семейных врачей: невозможно даже по телефону выписать лекарства

В некоторых поликлиниках Литвы сложно не только попасть к семейному врачу, но и выписать компенсируемые лекарства по телефону. С такой проблемой столкнулась мать одной жительницы Вильнюса (имя и фамилия редакции известны – Delfi), которая должна принимать лекарства от сердечной недостаточности. Представители столичной Центральной поликлиники указали несколько причин, из-за которых сложилась такая ситуация.

Обратившаяся в редакцию Delfi женщина сказала, что ее мама серьезно больна, ей нужно регулярно принимать лекарства. Лекарства выписывают на 28 дней, 23 сентября их уже не будет, но получить новый рецепт не удается, поскольку нет возможности записаться к врачу ни на 23, ни на 24 сентября. Женщину записали на телефонную консультацию только на 30 сентября. В регистратуре ей сказали, что на следующий раз талончик к врачу надо заказывать сразу после того, как выписали лекарства.

Delfi обратился за пояснением в Центральную поликлинику. Ее представители сказали, что ситуация напряженная по нескольким причинам - из-за чрезвычайной ситуации, из-за плановых проверок школьников и большого числа больных школьников.

"Кроме того, в поликлинике в течение некоторого времени ощущается нехватка семейных врачей, поэтому нагрузка на работающих увеличена", – сказано в ответе порталу Delfi. В ответе также отмечается, что по действующим правила, врач может выписывать лекарства на более длительный срок - до 6 месяцев.

Председатель Литовской ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас сказал, что есть несколько причин, по которым наблюдается такая ситуация.

"Во-первых, нехватка врачей. Мы хорошо знаем, что семейных врачей не хватает. Их везде не хватает, если в больших городах эта нехватка сильно не ощущается, то в районах - она огромная. Во время карантина накопилось немало отсроченных работ, консультаций, не выполнены исследования, запущены хронические болезни и т.д. Сейчас все пациенты стараются наверстать упущенное. Врачи замечают, что пациентов много, нагрузка большая", – сказал Калибатас.

Он отметил, что из-за такой ситуации врачи пенсионного возраста все чаще говорят о выходе на пенсию. А поскольку семейных врачей не хватает не только в Литве, но и в Западной Европе, молодых часто переманивают другие страны, поскольку там зарплаты в несколько раз выше, чем в Литве.

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