Из-за высоких цен на газ Achema вынуждена сокращать производство

Крупнейший потребитель газа в Литве - йонавский завод азотных удобрений Achema из-за сильного роста цен на газ на рынке вынужден сокращать производство – после проведенного летом ежегодного ремонта не работает один из двух аммиачных цехов.

Генеральный директор Achema Рамунас Миляускас сказал BNS, что из-за рекордно высоких цен на газ производители азотных удобрений во всем мире сталкиваются с серьезными вызовами.

"Achema внимательно взвешивает возможности дальнейшей деятельности и корректирует производственную корзинку своих продуктов. Из-за сложившихся в настоящее время непростых условий на рынке было принято решение после завершения планового ремонта временно не запускать один из аммиачных цехов", – сказал Р. Миляускас для комментария BNS в пятницу.

Achema является крупнейшим клиентом Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).

Плановый ремонт завода проходил в июле-августе, он был закончен в начале сентябре. Ремонт на заводе проводится летом ежегодно.

Продажи продукции предприятия в прошлом году сократились на 3% до 2,47 млн тонн – в начале 2020 года они падали из-за низкого спроса на удобрений в Западной Европе.

Achema экспортирует продукцию почти в 30 государств, а ее главными рынками являются Франция, Великобритания, Германия, страны Центральной Европы, Скандинавия.

Из-за рекордно высоких цен на газ примерно на 40% временно сократил производство аммиака один из крупнейших в мире производителей удобрений – норвежский Yara International, а CF Industries Holdings временно остановил деятельность двух заводов в Великобритании.

Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое.

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