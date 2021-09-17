В Литве подорожает отопление, самое большое подорожание ожидается в столице

В ближайшем сезоне центральное отопление в Литве в среднем подорожает на 30%, а в Вильнюсе подорожание составит до 60%, поскольку здесь используют в основном природный газ.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) отметила, что прогнозы выполнены с учетом увеличения цен на топливо.

Представитель службы Матас Тапараускас сказал, что в Литве отопление в среднем подорожает на 27-30%.

По его словам, самый большой скачок ожидается в Вильнюсе из-за использования природного газа. Прогнозируют, что цена будет на 50-60% выше, чем в прошлом сезоне. "В Каунасе, Шяуляй и Клайпеде используют в основном биотопливо, поэтому цены там поднимутся примерно на 20%", – заметил Тапараускас.

Представитель Kauno energijа Удрис Стасялка пока не прогнозировал, как изменится цена, но, по его словам, отопление в Каунасе будет одним из самых дешевых в Литве. "Мы пока не можем сказать, какой будет цена. Но, вероятно, она будет одной из самых низких в Литве", – заметил он.

"Мы покупает теплоэнергию на аукционах, поэтому не знаем, какой будет цена на отопление", – прибавил Стасялка.

Представитель Klaipėdos energijа Арунас Любинавичюс сказал, что тенденции не радуют.

По его словам, Клайпеда больше 70% теплоэнергии покупает у независимых производителей – компаний, сжигающих промышленные отходы.

"Аукционы объявляем каждый месяц, от их аппетитов, поскольку они доминируют на рынке, зависит цена на отопление в Клайпеде", – сказал Любинавичюс. В сентября, по его словам, эта цена на 40% выше.

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