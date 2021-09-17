Глава МИД Литвы после встречи с гигантами бизнеса США: они ценят политповедение Литвы

Министр иностранных дел Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что бизнес США ценит политическое поведение Литвы.

Глава МИД в Вашингтоне встретился с представителями гигантов бизнеса США, которые развивают или планируют деятельность в Литве.

"Бизнес США очень ценит политическое поведение Литвы. Близкое и интенсивное трансатлантическое партнёрство, основанное на ценностях, является лучшим гарантом для дальнейшего развития наших бизнес-связей", – цитируются слова Г. Ландсбергиса, в опубликованном в пятницу МИД пресс-релизе.

По словам министра, США являются стратегическим партнёром Литвы во множестве сфер – в обеспечении безопасности в регионе, при сотрудничестве в рамках НАТО, в развитии инноваций и экономических отношений.

"Мы ощущаем постоянную политическую и экономическую поддержку со стороны американских партнёров. На встрече с компаниями США я акцентировал, что Литва стремится и далее повышать объёмы торговли с США, поощрять взаимные инвестиции и укреплять бизнес-сотрудничество особенно в инновационных секторах экономики, которые создают высокую добавочную стоимость. Уже на следующей неделе в Литву прибудет делегация бизнесменов США", – сказал глава дипломатической службы Литвы.

Во встрече с главой МИД приняли участие представители компаний: Thermo Fisher Scientific, Lockheed Martin, Eli Lilly, Bell/Textron, Oshkosh Defense, Sempra Energy, Strategic Staffing Solutions, Exxon Mobil, Moody’s, Motorola Solution.

Эти компании работают в сферах обороны, финансовых услуг, кибербезопасности, биотехнологий и фармацевтики, управления человеческими ресурсами.

С 22 по 23 сентября в Литве будет находиться делегация Литовско-американского совета по бизнесу.

Г. Ландсбергис находится с визитом в США, стремясь заручиться поддержкой Вашингтона в дипломатических спорах Литвы с Китаем и Беларусью.

На этой неделе он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В пятницу он встретится с представителями Белого дома, примет участие в мероприятие аналитического центра The German Marshall Fund.

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