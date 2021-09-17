При выборе поставщика электроэнергии сохраняйте бдительность – можно переплатить десятки евро

Сейчас в Литве цены на электроэнергию очень высокие, а большинству пользователей в стране надо выбирать независимого поставщика электричества. Поставщики предлагают планы на 12 или 24 месяца. Это значит, что все это время придется платить за свет ту цену, о которой договоришься сейчас. И экономисты и сами поставщики услуги предупреждают, что важно хорошо все посчитать, прежде чем подписывать долгосрочные обязательства.

Жителям пора пописывать договор с независимым поставщиком, но есть одна беда - куда не глянь, цены выше нынешних.

Сильвиния Симонайтите в фейсбуке поделилась предложением поставщика, в котором предлагается тариф на 6 евроцентов за 1 кВт/ч выше, чем сейчас. Платить такую цену придется на протяжении 24 месяцев.

"Все, кто получил предложение Ignitis, обратите внимание на фиксированный тариф на 24 месяца со скидкой, который почти наполовину дороже нынешнего тарифа. Поэтому перед тем как подписать договор, выясните, подорожает ли с января на столько электричество или обслуживание", – удивлялась Симонайтите.

Она заметила, что предлагаемая цена за неделю выросла на 1 евроцент.

Подорожание даже в 1 евроцент означает для среднего домашнего хозяйства повышение платы на 18 евро в год. Ситуация сейчас такова, что и на бирже цена на 10 евроцентов выше, чем год назад.

Сами участники рынка предупреждают – если вы сейчас подпишете договор на невыгодных условиях, то платить такую цену придется 12 или 24 месяца, поскольку за досрочное расторжение договора предусмотрены санкции – придется вернуть предоставленные скидки.

А что будет, если подписать бессрочный договор с переменной ценой, когда она меняется ежемесячно? Есть риск, что цена станет еще выше.

Однако экономист банка SEB Тадас Пивилаускас считает, что в долгосрочном периоде цены не должны расти – в следующем году цена может вернуться к прежнему размеру. Вице-министр энергетики Инга Жилене отмечает, что важно читать договор и выяснять, легко ли его расторгнуть и выбрать другого поставщика. Если клиенты вовремя не выберут поставщика, без света они не останутся – в течение 6 месяцев им электричество будет поставлять гарантийный поставщик (ESO), цена будет примерно на 25% выше биржевой.



Экономист банка SEB Повилаускас сказал, что ситуация на рынке неспокойная, люди могут быть разочарованы, ведь в договоры ложатся нынешние цены на электричество, а они - рекордные.

По его словам, складывается такая ситуация, что, если заключать договор через полгода, цена может быть уже ниже. "Те люди, которые сейчас заключают договор при высокой фиксированной цене, через год будут недовольны – цены будут ниже. А ведь как раз в следующем году ждет последний этап - договоры должны подписать жители из последней группы", - сказал экономист, заметив, что на рынке бывает время высоких цен, но бывает и время низких цен.

Он считает, что заключать сейчас договор на 12 или 24 месяца невыгодно, есть риск переплаты за электричество.

Условия расторжения договора одинаковые - придется вернуть предоставленные скидки.

Сейчас выбирать поставщика электроэнергии в Литве должны потребители, которые используют 83-417 кВт/ч в месяц. Экономист сказал, что при таком расходе выбирать переменный тариф не имеет особого смысла, поскольку речь идет о повышении или понижении цены на несколько евро, а это не дает большой экономии и не ухудшает финансовое положение.

Директор компании Perlas Energija Вилюс Юрайтис предупреждает, что сейчас потребители должны быть очень внимательны – важно исследовать договор и планы.

"Сейчас часть поставщиков предлагает долгосрочные планы, предлагая в обмен за фиксированную цену скидку. (...) Надо понимать важность этого момента. Во-первых, подумайте стоит ли сейчас заключать долгосрочный договор с постоянным тарифом, поскольку цены рекордные", – сказал Юрайтис, заметив, что если на рынке цена снизится, то люди все равно будут платить за свет по установленной цене.

Он напомним, что всегда можно расторгнуть договор и заключить более выгодный, но это означает необходимость вернуть предоставленные скидки.

Юрайтис рекомендует читать договор, если вы подписываете его на долгое время. "Всегда нужно подумать, может стоить выбрать более короткий срок или договор, который позволяет менять поставщика, когда это потребуется, безо всяких взысканий", – советует он.

Вице-министр энергетики Инга Жилене заверила, что если речь идет о бессрочном договоре, там никаких проблем нет, а вот в случае с теми, где срок действия ограничен, могут возникать разные штрафы и условия досрочного расторжения. Однако и в таких договорах размер скидки должен быть указан, равно как и последствия досрочного расторжения.

Однако если в договоре просто предложен сниженный тариф и не указана сумма скидки, то в таком случае поставщик не имеет права требовать возвращения скидок.

По словам вице-министра, трудно прогнозировать, проиграют ли потребители, которые по нынешним ценам подпишут договоры на 2-3 года с фиксированными тарифами. Цены сейчас высокие по всей Европе, но сложно сказать, что с ними будет дальше. Не исключено, что они и впредь будут увеличиваться.

"Мой совет жителям - не ждать последней минуты, т.е. до 10 декабря. Поскольку нагрузка на них может быть большой, у поставщиков будет немного времени на разъяснение всех условий договора", – советует Жилене, напоминая о важности читать договор.

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