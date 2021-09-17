Пройдет особый рейд: полиция будет проверять людей на самокатах

Литовская полиция на фейсбуке сообщила, что в пятницу вечером проведет особый рейд - будет проверяют горожан и гостей столицы, которые ездят на электросамокатах.

"Мы видим, что участились случаи, когда самокатами управляют нерезвые люди, иногда на одном самокате едут по несколько человек, или родители с детьми, водители самокатов переезжают через дорогу, а не переходят ее пешком, несмотря на то, что такие действия запрещены", – сказано в сообщении.

Из-за роста числа нарушений полиция в пятницу проведет в центре Вильнюса специальный рейд. В рейде будут участвовать и работники компании Bolt, которая занимается арендой электросамокатов.

"Почему мы сообщаем о рейде заранее? Наша цель – профилактически обратить внимание на такие нарушения, а не наказать как можно больше людей. Подобные совестные проверки мы намерены проводить и в будущем", – акцентировала полиция.

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