Коронавирус в Литве: 1197 случаев, 6 смертей, 4000 первых доз прививок

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Половина скончавшихся были не привиты или привиты частично.

4038 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 10 тыс. 569 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 910 человек, 89 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.

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