Половина скончавшихся были не привиты или привиты частично.
4038 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки первую или вторую дозу получили 10 тыс. 569 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 910 человек, 89 из них – в реанимации. По сравнению с предыдущими сутками количество людей в больницах с коронавирусом выросло на несколько десятков.
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