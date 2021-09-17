В торговый центр мужчина пытался пройти с чужим "паспортом возможностей", его ждет штраф или арест

Полиция задержала мужчину который пытался пройти в торговый центр с чужим "паспортом возможностей".

По данным полиции, мужчина 1979 г.р. около 19 ч. предъявил охранникам магазина на ул. Озо, в Вильнюсе "паспорт возможностей", данные которого не совпали с его личными данными.

Подозреваемый был доставлен в полицию. Начато расследование по факту похищения чужого документа и его использования. Подозреваемому грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

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