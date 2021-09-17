В Литве растет количество больных COVID–19, премьер-министр не исключает введение нового карантина

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает возможности введения нового карантина, если в стране будет расти число новых случаев заболевания COVID-19.

"Уже сейчас в определенном смысле действует карантин, только что он касается в основном тех людей, у которых нет иммунитета, таким образом, возможно, защищая их от заражения и больницы. Но было бы неосмотрительно с моей стороны говорить: "Нет, нет, этого точно не будет", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Шимоните.

По словам премьера, будут ли введены дополнительные ограничения, будет зависеть от жителей, захотят ли они сотрудничать.

"Я пока не могу сказать, что удастся сделать, потому что результат во многом зависит от того, насколько захочет сотрудничать общество, а особенно та его часть, которая является носителем каких-то убеждений, которые нам не удается "перебить" даже объективными цифрами", – сказала Шимоните.

Она пояснила, что сейчас самая уязвимая группа - люди старше 75 лет и вернувшиеся в школу дето. Их пытаются защитить разными способами: учеников призывают тестироваться, а объемы вакцинации пожилых людей надеются увеличить за счет вакцинации на дому - во время доставки пенсий с почтальоном будет приезжать медсестра.

"Первые попытки обнадеживают. С другой стороны, не все пожилые люди получают пенсии на дому, значит, надо искать способ, как довезти вакцину до человека, тут будут приняты и другие решения", – сказала Шимоните.

Она призвала родителей не ограничивать возможности тестирования детей в школах.

"Не помогает в данной ситуации и то, что многие родители по непонятным причинам отказываются дать согласие на тестирование детей в школах (...) Я призываю их не сомневаться, ведь это гарантирует детям контактное обучение, защищает от ухода на удаленку", – сказала премьер.

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