"Уже сейчас в определенном смысле действует карантин, только что он касается в основном тех людей, у которых нет иммунитета, таким образом, возможно, защищая их от заражения и больницы. Но было бы неосмотрительно с моей стороны говорить: "Нет, нет, этого точно не будет", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Шимоните.

По словам премьера, будут ли введены дополнительные ограничения, будет зависеть от жителей, захотят ли они сотрудничать.

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"Я пока не могу сказать, что удастся сделать, потому что результат во многом зависит от того, насколько захочет сотрудничать общество, а особенно та его часть, которая является носителем каких-то убеждений, которые нам не удается "перебить" даже объективными цифрами", – сказала Шимоните.

Она пояснила, что сейчас самая уязвимая группа - люди старше 75 лет и вернувшиеся в школу дето. Их пытаются защитить разными способами: учеников призывают тестироваться, а объемы вакцинации пожилых людей надеются увеличить за счет вакцинации на дому - во время доставки пенсий с почтальоном будет приезжать медсестра.

"Первые попытки обнадеживают. С другой стороны, не все пожилые люди получают пенсии на дому, значит, надо искать способ, как довезти вакцину до человека, тут будут приняты и другие решения", – сказала Шимоните.

Она призвала родителей не ограничивать возможности тестирования детей в школах.

"Не помогает в данной ситуации и то, что многие родители по непонятным причинам отказываются дать согласие на тестирование детей в школах (...) Я призываю их не сомневаться, ведь это гарантирует детям контактное обучение, защищает от ухода на удаленку", – сказала премьер.

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