В деле о беспорядках у парламента Литвы уже 50 подозреваемых

В деле о беспорядках у парламента Литвы уже 50 подозреваемых. Подозрения были предъявлены еще 8 подозреваемым, сообщает 16 сентября прокуратура.

8 подозреваемых были задержаны в разных местах Литвы – В Вильнюсском районе, в Каунасе, в Алитусе, в Тельшяй и других городах, у них в домах провели обыски.

Подозреваемым назначили меры пресечения – письменную подписку о невыезде.

В этом деле 26 пострадавших, двое из них – депутаты парламента.

Вильнюсская окружная прокуратура и ГПК Вильнюсского округа проводят расследование в связи с беспорядками, сбором информации о частной жизни и незаконным хранением наркотиков.

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