Фонд Eika приступает к строительству терминала DHL рядом с Вильнюсским аэропортом

После получения разрешения на строительство начинается строительство терминала срочных посылок DHL стоимостью 6,3 млн евро возле Вильнюсского аэропорта.

Управление проектом терминала build-to-suit осуществляет фонд Eika Real Estate Fund инвестиционной компании Eika Asset Management, который привлек под различные проекты во время второго этапа размещения 18 млн евро, сообщило предприятие.

Начать строительство терминала намечается нынешней осенью и завершить в третьем квартале 2022 года.

На терминале DHL площадью 4,8 тыс. кв. метров будут оборудованы административная часть и часть для распределения посылок, а также площадки площадью 12 тыс. кв. метров.

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