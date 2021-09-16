В парламенте рассматривают предложение о выплате пенсионных накоплений, если сумма меньше 10 000 евро

Члены парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) зарегистрировали поправку к закону, согласно которой жители при выходе на пенсию смогут забрать пенсионные накопления в частных фондах, если сумма составляет меньше 10 000 евро. Такое предложение объясняют тем, что надбавка к пенсии с такой суммы бывает слишком маленькой, чтобы как-то повлиять на качество жизни.

Сейчас жители могут забрать только сумму меньше 5000 евро, а те, кто накопил от 5000 до 10 000 евро, должны выбирать периодические месячные выплаты.

"Участник пенсионного накопления, накопивший больше 5000, но меньше 10 000 евро, имеет право забрать всю сумму или в установленном законом порядке получать месячную надбавку к пенсии", – такую поправку предлагают "крестьяне".

Первым проект подготовил депутат Альгимантас Думбрава, однако его поддержали Гинтаутас Киндурис, Аушрине Норкене, Агне Ширинскене, Аурелиюс Верига, Лигита Гирскене, Антанас Винкус, Арвидас Некрошюс, Вальдемарас Валькюнас.

"Подготовить проект закона побудили жалобы жителей на то, что накопившие больше 5000, но меньше 10 000 евро люди не могут забрать всю сумму. Получаемая ими периодическая выплата составляет около 20 евро в месяц. Такая сумма не улучшает качество жизни. Если примут эту поправку, то качество жизни многих пенсионеров улучшится", – указали авторы проекта.

Если в фонде будет больше 10 000 евро, то, как и сейчас, деньги забрать нельзя, будет выплачиваться аннуитет.

Это предложение еще должен одобрить парламент.

Delfi уже писал, что почти 100 000 жителей Литвы решают дилемму - забрать ли им накопленные деньги или получать до 85 лет надбавку к пенсии в размере 20 евро в месяц. Если человек накопил больше 5000 евро, выбора у него нет, он будет получать надбавку к пенсии.

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