Рейтинги трех партий сравнялись, оценка правительства Литвы стала радикальнее

Результаты опроса Spinter tyrimai показали, что рейтинги трех партий – консерваторов, социал-демократов и "крестьян" - практически сравнялись.

"У нас есть три партии, у которых почти одинаковое количество поклонников. Разница между ними - в пределах возможной погрешности. Позиции Ингриды Шимоните как лидера остаются прочными, но поддержка последовательно уменьшается", – констатировал глава Spinter tyrimai Игнас Зокас, комментируя результаты опроса 24-31 августа.

Он заметил, что "социал-трудовикам" пошло на пользу изменение названия на Партию регионов. "По крайней мере рейтинг вырос", – сказал социолог.

Он заметил, что оценка правительства стала более радикальной – больше людей оценивают хорошо или плохо, меньше - "скорее хорошо", "скорее плохо".

Рейтинг Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в августе составил 12,1%, в июне был – 13,5%, социал-демократов – соответственно 11,9% и 9,9%, а Литовского союза крестьян и зеленых – соответственно 11,1% и 14,8%.

Рейтинг Движения либералов в августе составил 7%, а в июне – 7,1%, Партии свободы – 5,3% и 5,5%.

Если бы сейчас проходили выборы, то 5% барьер перешагнула бы и Партия труда - 5,3% (в июне - 4,1%).

Ниже 5%: Партия регионов - 2,9%.

За другую партию планировали голосовать 8,2% участников опроса.

15,2% сказали, что не голосовали бы на парламентских выборах, а 21% не ответил на вопрос.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.



В рядах правящих снижение рейтинга Ингриды Шимоните почти соответствует снижению рейтинга консерваторов.

Политолог Лаурас Белиснис сказал, что если консерваторы не предпримут какие-либо шаги для улучшения своей позиции, то премьеру придется несладко.

"Проблем много, динамика большая, все может быть", – сказал Белинис.

Радикальную оценку правительства Литвы профессор объяснил индивидуальными проблемами жителей.

"Люди прагматичны. Они следят за своей жизнью. А их проблемы сейчас сводятся к нескольким пунктам: карантин, вакцинация, условия труда и безопасность, процессы вокруг Литвы, связанные с мигрантами, ЕС, Стамбульская конвенция. Все это раздражает общество, отсюда и минусы в оценке правительства", – сказал профессор.

По данным августовского опроса, положительно правительство оценили 8,1%, скорее положительно – 27,5% респондентов. Отрицательную оценку правительству дали 30,9%, а скорее отрицательную – 25,5% участников опроса. Еще 8% не ответили на вопрос.

В июне правительство положительно оценили 4,8%, скорее положительно – 32,8% респондентов, а отрицательно – 9%, скорее отрицательно – 32,2%. Еще 9% не ответили на вопрос.

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