Глава МИД Литвы: Запад должен не признать союзное государство Беларуси и РФ

Запад должен быть готов не признавать союзное государство России и Беларуси, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в среду во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, Александр Лукашенко как непризнанный законно избранным президентом Беларуси не имеет полномочий подписывать международные соглашения.

"Я просто сказал, что как политическое, так и военное сближение между Беларусью и Россией вызывает большое беспокойство", – сказал Ландсбергис BNS по телефонном интервью из Вашингтона.

"Нужно быть готовыми к политике непризнания, если государства стали бы едины, имея в виду, что нелегитимный президент не имеет полномочий подписывать такие договора. Это должно быть ясно сказано голосом Запада", – добавил он.

Обеспокоенность Литвы по поводу интеграции России и Беларуси усилилась в связи с прогрессом, достигнутым лидерами стран Владимиром Путиным и Лукашенко на прошлой неделе по вопросу интеграции экономик этих стран, включая создание общего энергетического и финансового рынков.

После встречи в России они заявили о своей поддержке 28 программ по повышению интеграции в рамках Соглашения о создании союзного государства от 1999 года. Это соглашение предусматривает создание единого парламента, единой валюты, общих государственных символов.

Однако политическую интеграцию Путин и Лукашенко не обсуждали.

По словам Г. Ландсбергиса, литовские ведомства осознают, что после учений "Запад-2021" военные мощности России могут остаться на белорусско-литовской границе.

Он сказал, что обсудил с Э. Блинкеном, возможную реакцию США на это.

"На мой взгляд, это ухудшает ситуацию с безопасностью. Мы обсудили способы, которыми мы могли бы реагировать на это, чтобы уравновесить баланс весов безопасности, которые сейчас явно перевешиваются в неблагоприятном направлении", – сказал литовский министр.

С 2019 года США направляют в Литву ротации батальона численностью около полутора тысяч военнослужащих.

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