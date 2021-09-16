Сначала из Кабула их переправили в Кандагар, потом – в Узбекистан, оттуда - с белорусскими визами в Минск и до границы с Литвой.

Афганцы рассказали, что в Кабуле они нашли человека, афганца, которому каждый заплатил по 7000 долларов. Брат одного из них сейчас находится в Германии, он бежал туда от талибов (был военным при прежнем правительстве Афганистана). Задержанные сказали, что человек, которому они отдали деньги, обещал довезти их "до Европы".

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Беларуси нас передали пограничникам. Они забрали наши паспорта, отвезли нас в какой-то лес, сказали идти вперед, в "Европу", там нас задержат и на полгода закроют в лагере. Они думали, что мы - из Ирака, а мы - из Афганистана. Тогда они сказали, что должны кому-то позвонить. Забрали паспорта, привезли к границе в лес", - сказал один из афганцев.

23-летний Рамин Саяди и 28-летний Ахмад Набил Садид сказали, что они - студенты вузов.

31-летний Абдул Халиг Гайби - журналист, он из хазаров, утверждает, что ему угрожал Талибан.

30-летний Ахмад Роман Санайе и 24-летний Мухаммад Алем Хайдари уверяют, что они - учителя английского языка, тоже хазары.

Они сказали, что когда талибы стали укреплять свои позиции, им стали угрожать.

"Я - учитель английского языка, мне 30 лет. Моей семье сказали, что он преподает английский, учит языку врага. Когда я увидел, что Талибан захватывает один город за другим, а наше правительство ничего не делает, я понял, что оставаться в Афганистане опасно", - сказал Ахмад Роман Санайе.

Мужчины сказали, что приходили на территорию Литвы не меньше 5 раз, один раз они добрались даже до Игналины.

"Мы приходили в усадьбы, говорили, что мы - мигранты. Люди вызывали полицию, нас возвращали в Беларусь. Там пограничники с оружием в руках заставляли нас возвращаться в Литву, так было не меньше 5 раз", - сказали они.

5 сентября, когда они опять пришли в Литву, стали прятаться, у них на исходе была еда и вода.

"Тогда мы поняли, что можем умереть, что это вопрос жизни и смерти. Мы сняли видео и разместили его в социальных сетях. Нам стали писать, что мы должны просить о помощи у правозащитников. Тогда с нами по интернету связался один мужчина и передал контакты адвоката. Мы с ней связались. Она согласилась нам помочь", - рассказали афганцы.

Афганцы сказали, что литовские пограничники один раз применили против них электрошокер.

"Мы стояли в воде, там был ров с водой. С обеих сторон были вооруженные пограничники. Мы боялись, просили впустить нас, посадить в тюрьму, только не оставлять в этом болоте. Тогда один литовский пограничник показал нам этот предмет, спросил, знаем ли мы, что это, я сказал - электрошокер, не бейте. Он применил его трижды. Мы ничего не делали, не сопротивлялись, мы просили арестовать нас, но нас прогнали", - рассказали афганцы.

После того как журналисты Delfi нашли пятерых афганцев на болоте в Игналинском районе, их разместили на Пушкайской заставе.

В среду журналисты Delfi навестили их и убедились, что мужчины находятся в безопасности. Они сейчас находятся в отдельной палатке, в карантине. В четверг у них возьмут тесты на коронавирус. Мужчины сказали, что с ними обращались хорошо: их осмотрели врачи, им дали теплую одежду, обувь, накормили.

В среди все они попросили Литву предоставить им убежище.

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