Напряженная гонка в Вильнюсском районе: нетрезвый водитель пытался скрыться от полиции

15 сентября, в 8 ч. на дороге Вильнюс-Шумскас полиция проверяла водителей на трезвость. Во время работы полицейские заметили как водитель Renault Espace пересек сплошную линию, развернулся и, увеличив скорость, поехал в сторону Шумскаса. Полицейские с мигалками поехали за ним, с помощью громкоговорителя требовали, чтобы он остановился, однако водитель им не подчинился.

Полиция информировала, что водитель мчался на огромной скорости, не раз выезжал на встречную полосу, подвергая опасности себя и других участников движения. На одном из перекрестков, у поворота на Кивишкес, он пошел на обгон, несмотря на сплошную линию и врезался в автомобиль, который обгонял. После этого беглец съехал с дороги и перевернулся.

Полиция вызвала скорую. Врачи оказали водителю необходимую помощь. Как выяснилось, он серьезных травм не получил.

Водителя проверили на трезвость, он оказался пьян - 1,35 промилле. Было составлено несколько протоколов, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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