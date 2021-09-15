Исследование: у полностью вакцинированных риск заразиться в пять раз меньше Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против дельта-штамма

BNS ru.DELFI.lt

Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и против дельта-штамма коронавируса, также и в плане защиты от осложнений и смерти, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных.

В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины против дельта-штамма составляет 77-80%. "У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, то есть, я бы сказал, прекрасные результаты", – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис. Статьи по теме: Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много? Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса Он подчеркнул, что эффективность вакцины выше для молодых людей и тех, кто привился недавно (эффективность превышает 90%). В плане госпитализации эффективность вакцины достигает 83-92%. Риск госпитализации для непривитых в десять раз превышает риск для привитых. Риск умереть для непривитых как минимум в двадцать раз выше, чем для привитых, показал анализ. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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