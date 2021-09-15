У здания муниципалитета протестуют работники "Вильнюсского общественного транспорта"

У здания муниципалитета протестуют работники "Вильнюсского общественного транспорта". Они провели у здания мэрии первую ночь.

Акция протеста началась 14 сентября, когда работники поселились на площади Европы в знак протеста против ухудшения условий работы и социальных стандартов, они требуют в коллективном трудовом договоре установить систему оплаты труда, как того требует Трудовой кодекс, повысить зарплаты на 10%, гарантировать соблюдение прав работников.

Председатель профсоюза работников компании Альгирдас Маркявичюс сказал, что до сих пор участники акции протеста не привлекли внимания муниципалитета, а мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс хотя и проходил мимо, не стал интересоваться их позицией.

Утверждают, что работники намерены протестовать у муниципалитета днем и ночью, пока не прислушаются к их требованиям. Готовится и план более радикальных акций, если работников будут игнорировать. Протест организован пятью профсоюзами работников общественного транспорта.

Protestuojantys „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojai Foto: Organizatorių nuotr.

Глава Литовской конфедерации профсоюзом Инга Ругинене удивлена такой позицией вильнюсской власти, поскольку из-за ухудшения условий труда, ухудшается и качество услуг. Она подозревает, что Вильнюсский общественный транспорт хотят отдать в частные руки, приватизировать.

"Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте еще в начале срока полномочий сказала, что муниципалитеты должны отказаться от муниципальных компаний, функции которых могут перенять частные компании. Похоже, член Союза свободы Ремигиюс Шимашюс делает это, только грубым способом: сознательно уничтожает компанию, чтобы передать ее какому-то дружественному бизнесу", – сказала Ругинене.

Protestuojantys „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojai Foto: Organizatorių nuotr.

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