В Трудовом кодексе - новая возможность: четырехдневная рабочая неделя

В Трудовом кодексе Литвы предлагается узаконить 4-дневную рабочую неделю для работников, которые раньше возвращаются на работу из отпуска по уходу за ребенком.

Такую поправку к ТК предложила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен вместе с членами парламентской фракции либералов. Она касается только государственного и муниципального секторов, однако надеются, что этому примеру последует и частный сектор.

В соответствии с проектом, "в государственных и муниципальных компаниях, учреждениях и организациях, работникам, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, устанавливают укороченную 32-часовую рабочую неделю при сохранении средней зарплаты. Это касается одного из родителей до достижения ребенком 3-летнего возраста".

Чмилите-Нильсен надеется, что такая поправка побудит людей раньше возвращаться на работу, не терять квалификацию и связь с рабочим местом, а вместе с тем позволит уделять больше времени ребенку.

Есть надежда, что это будет предпосылкой для снижения разницы между зарплатами мужчин и женщин, сделает работу в госсекторе более привлекательной.

В пояснении к документу сказано, что в Литве разница зарплат мужчин и женщин на 16,6% больше средней по ЕС. Возможно, это последствие того, что уход за детьми или другими членами семьи лежит на женщинах. Самая большая разница фиксируется в возрастной группе 30‒39 лет, когда женщины возвращаются на работу после отпуска по уходу за ребенком.

По данным "Содры", в первый год после рождения ребенка отпуск по уходу за ним берут только 7% отцов, во второй - 38%.

Как и в большинстве других стран ЕС, рабочая неделя в Литве составляет 40 часов в неделю.

"Однако, в некоторых странах рабочая неделя короче, например, в Нидерландах это в среднем 29 часов. Меньше, чем в Литве люди работают в Испании и Франции", – сказано в документе.

Напомним, что некоторые литовские компании, например, Vilniaus šilumos tinklai, тоже практикуют 4-дневную рабочую неделю.

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