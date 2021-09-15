Вильнюсец: система "паспорта возможностей" не действует, пройти можно, куда хочешь

С 13 сентября в Литве действует новый порядок ограничений для людей без "паспорта возможностей". Вильнюсец Дарюс заявляет, что эта система недейственна.

"Я показал код своего знакомого, меня пропустили. Никто особенно не проверяет, этот "паспорт возможностей" видимо для вида", – сказал LNK мужчина.

У него нет своего "паспорта возможностей", поэтому он пользуется документом знакомого. Мужчина сказал, что использовал его уже несколько раз.

"Пройти можно, куда хочешь", – сказал он.

Такую же историю LNK рассказал и другой вильнюсец, который пользуется документом своего коллеги.

"Так для чего этот порядок нужен?", – вопрошает он.

Как бы мужчина поступил, если бы его попросили предъявить удостоверение личности?

"Я бы сказал, что забыл дома. Что я не обязан им показывать, они - не полиция", – сказал собеседник LNK.

Юристы же отмечают, что требование контролеров предъявить документ – законное.

"Самый провокационный вопрос – если есть "паспорт возможностей", надо ли всегда носить с собой удостоверение личности. Ответ провоцирующий, непростой, но да – как с покупкой алкоголя в магазине", – сказал LNK адвокат Миндаугас Цивилка, напомнив, что кассиру обязаны показывать документы.

"Документы могут попросить, чтобы убедиться, что этот тот же человек", – сказала LNK гендиректр Europa Эгле Юшкене.

"Подробно весь порядок не прописан, шаг за шагом", – заметил советник министра экономики и инноваций Мартинас Черкаускас.

Но пока, по его словам, ужесточать порядок не планируют.

"Жизнь покажет. Если бы мошенничество было массовым, то пришлось бы. Но мы верим в сознательность людей", – сказал он.

На сознательность можно надеяться, но некоторые члены общества настроены категорично.

"Не имеют права проверять. У них нет права проверять мои документы. Тогда надо полицейского в каждом ТЦ держать", – считает вильнюсец.

"Логично было бы показывать документы, ведь паспорт возможностей легко подделать. Я не буду скандалить", – сказал другой горожанин.

"Недоверие общества понятно, тут важно было бы слово Государственной инспекции по защите данных", – сказал адвокат Цивилка.

"Я не думаю, что тут есть какие-то проблемы с безопасностью данных", – сказала LNK заместитель директора Государственной инспекции по защите данных Дангуоле Меркунене.

По ее словам, по закону документы могут просматривать, проблема возникла бы, если кто-то их копировал.

"На данный момент в Литве выдано около 1,4 млн. "паспортов возможностей", – сказал LNK представитель Центра реестра Миндаугас Самкус. Еще 400 000 человек его не активировали.

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