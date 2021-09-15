Знаменитый куршенский рулет борется за свое место под солнцем

Воздушный, мягкий, сладкий и хорошо знакомый всем. Это куршенский рулет. Однако, отведав этот бисквитный рулет, купленный в обычном магазине, вы не узнаете, что это такое на самом деле.

Центр этнической культуры и традиционных ремесел Шяуляйского района будет добиваться запрета на использование этого названия для кондитерских изделий, которые можно найти на прилавках магазинов.

"Мы хотим, чтобы куршенский рулет был признан культурным наследием и попытаемся убрать это название с прилавков", – сказала Delfi директор центра Бируте Пошкене.

В июле в Куршенай было открыто поместье, в котором в стародавние времена бытовала традиция чаепития с десертами. Сейчас гостям обновленного поместья, кроме прочих кондитерских изделий, подают и куршенский рулет.

Куршенская кондитерская фабрика впервые упоминалась в 1913 году. Известно, что в поместье дамы посещали уроки по изготовлению кондитерских изделий.

"Куршенай всегда славился тортами и пирогами. Люди ездили в центр за тортами, которые пекла создательница куршенского рулета", – рассказала Пошкене.

Этот бисквитный рулет придумала Эугения Драгунене, которая в этом году празднует 90-летний юбилей. Она получила титул почетного гражданина Шяуляй.

Женщина в 1960 г. основала кондитерский цех в Куршенай, а своим рулетом прославила весь город.

"Настоящий рулет вы можете попробовать только здесь. В торговых центрах вы его не найдете. Для рулета используют совсем другой крем, не тот, что в магазинных, которые продают как куршенский рулет", – заметила Пошкене.

Сейчас цех, основанный Драгунене, возглавляет ее дочь Дайва Путвинскене.

Kuršėnų vyniotinis Foto: DELFI / Ugnė Karaliūnaitė

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