Литовские пограничники признали, что пятеро афганцев находятся на территории Литвы

Мигранты, называющие себя гражданами Афганистана, из-за которых Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал дело против Литвы и принял решение, что Литва не должна их высылать, физически неоднократно находились на территории нашей страны.

Во время одного такого раза они встречались не только со своим адвокатом, но и с пограничниками. Об этом свидетельствует видео, которое получил портал Delfi, фотографии и регистрация местонахождения.

По последним данным, афганцам не дают встретиться с адвокатом, сообщила представитель ЕСЧП Года Юрявичюте.

Афганцев везут на Пушкайскую заставу. Сообщают, что вечером начато оформление процедуры подачи заявки на получение статуса беженца.

Адвокат Аста Астраускене сказала BNS, что решение везти задержанных на заставу - "лучшее, что могло произойти в данной ситуации".

"Главное - чтобы они получили помощь, находились в безопасном месте, в палатке или на заставе. Главное, чтобы не умерли", – сказала адвокат.

"Если их везут на заставу, отлично, пусть соберут доказательства того, что 5 сентября они были в Литве", – прибавила она.

"Их задержали в 240 м от белорусской границы, там защитная зона", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

Он сказал, что на заставе мигрантам окажут необходимую помощь. Позже будут решать, вернут их в Беларусь или оставят в Литве.

"Мы вернем их в Беларусь, поскольку, как я понял, они туда прибыли законно, пусть оттуда они идут к КПП на границе с Литвой", - сказал один пограничник.

Эти слова литовского пограничника дают понять, что пятеро граждан Афганистана, из-за которых в ЕСПЧ рассматривается дело против Литвы, уже были на территории Литвы.

Если эта информация подтвердится, Литве будет сложно защитить свою позицию в ЕСПЧ, объяснить, почему их выдворили из страны, несмотря на постановление ЕСПЧ.



До сих пор СОГГ и правительство утверждали обратное и сказали, что собирают доказательства, чтобы отразить обвинения в ЕСПЧ, доказать, что эти люди в Литву не приходили, и что у Литвы есть право их не впускать несмотря на решение ЕСПЧ. Delfi получил это видео.

Видео было сделано 9 сентября. С афганцами встречалась и их адвокат. Общение длилось полдня на территории Пушкайской заставы (Игналинский район), около здания опорного пункта Nr. 8. Это территория Литвы. От нее до границы с Беларусью больше километра, рядом находятся литовские усадьбы. В лесу около жилых домов афганцы провели несколько дней - с 5 по 9 сентября. 7 сентября их адвокат Аста Астраускене обратилась в ЕСПЧ, 8 сентября суд принял решение не выдворять их из Литвы, 9 сентября с ними встретилась адвокат.

"ни прислали мне местонахождение на телефон. Я с помощником поехала в Игналинский район, недалеко от деревни Навикай. Когда я ехала по дороге видела здание опорного пункта Nr. 8. Мне показалось, там никого не было, меня никто не остановил, я поехала дальше, ближе к границе. В 400-500 м от перекрестка, т.е. там, где находится опорный пункт, я встретилась с клиентами, вручила им решение ЕСПЧ и сказала, что вызываю пограничников, они должны ознакомиться с ситуацией. Когда я позвонила по телефону, из здания опорного пункта вышли два сотрудника в униформе СОГГ. Они там были, когда я проезжала мимо", - сказала Delfi адвокат.

На видео нет никаких признаков того, что территория, на которой разворачивались события, Литве не принадлежит, нет и белорусских пограничников о знаков с белорусской символикой.

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