Во время одного такого раза они встречались не только со своим адвокатом, но и с пограничниками. Об этом свидетельствует видео, которое получил портал Delfi, фотографии и регистрация местонахождения.

По последним данным, афганцам не дают встретиться с адвокатом, сообщила представитель ЕСЧП Года Юрявичюте.

Афганцев везут на Пушкайскую заставу. Сообщают, что вечером начато оформление процедуры подачи заявки на получение статуса беженца.

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Адвокат Аста Астраускене сказала BNS, что решение везти задержанных на заставу - "лучшее, что могло произойти в данной ситуации".

"Главное - чтобы они получили помощь, находились в безопасном месте, в палатке или на заставе. Главное, чтобы не умерли", – сказала адвокат.

"Если их везут на заставу, отлично, пусть соберут доказательства того, что 5 сентября они были в Литве", – прибавила она.

"Их задержали в 240 м от белорусской границы, там защитная зона", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

Он сказал, что на заставе мигрантам окажут необходимую помощь. Позже будут решать, вернут их в Беларусь или оставят в Литве.

"Мы вернем их в Беларусь, поскольку, как я понял, они туда прибыли законно, пусть оттуда они идут к КПП на границе с Литвой", - сказал один пограничник.

Эти слова литовского пограничника дают понять, что пятеро граждан Афганистана, из-за которых в ЕСПЧ рассматривается дело против Литвы, уже были на территории Литвы.

Если эта информация подтвердится, Литве будет сложно защитить свою позицию в ЕСПЧ, объяснить, почему их выдворили из страны, несмотря на постановление ЕСПЧ.


До сих пор СОГГ и правительство утверждали обратное и сказали, что собирают доказательства, чтобы отразить обвинения в ЕСПЧ, доказать, что эти люди в Литву не приходили, и что у Литвы есть право их не впускать несмотря на решение ЕСПЧ. Delfi получил это видео.

Видео было сделано 9 сентября. С афганцами встречалась и их адвокат. Общение длилось полдня на территории Пушкайской заставы (Игналинский район), около здания опорного пункта Nr. 8. Это территория Литвы. От нее до границы с Беларусью больше километра, рядом находятся литовские усадьбы. В лесу около жилых домов афганцы провели несколько дней - с 5 по 9 сентября. 7 сентября их адвокат Аста Астраускене обратилась в ЕСПЧ, 8 сентября суд принял решение не выдворять их из Литвы, 9 сентября с ними встретилась адвокат.

"ни прислали мне местонахождение на телефон. Я с помощником поехала в Игналинский район, недалеко от деревни Навикай. Когда я ехала по дороге видела здание опорного пункта Nr. 8. Мне показалось, там никого не было, меня никто не остановил, я поехала дальше, ближе к границе. В 400-500 м от перекрестка, т.е. там, где находится опорный пункт, я встретилась с клиентами, вручила им решение ЕСПЧ и сказала, что вызываю пограничников, они должны ознакомиться с ситуацией. Когда я позвонила по телефону, из здания опорного пункта вышли два сотрудника в униформе СОГГ. Они там были, когда я проезжала мимо", - сказала Delfi адвокат.

На видео нет никаких признаков того, что территория, на которой разворачивались события, Литве не принадлежит, нет и белорусских пограничников о знаков с белорусской символикой.

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