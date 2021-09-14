Президент Литвы наградил спасавших евреев во время войны

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа вручил награды Креста спасения погибающих, которыми награждаются жители, спасавшие евреев в годы Второй мировой войны.

По случаю Дня памяти жертв геноцида евреев Литвы наградами отмечены 37 человек, "которые, невзирая на смертельную опасность для себя и семьи, в годы Второй мировой войны спасали евреев от нацистского геноцида", говорится в президентском декрете.

Почти все эти лица награждены посмертно, поэтому награды вручены членам их семей, близким.

Забрать награду смогла прибыть только спасавшая евреев Кристина Казлаускене (Арвасевичюте).

"Каждый сентябрь, в День памяти жертв геноцида евреев Литвы, мы чтим память литовских граждан-евреев, убитых во время Второй мировой войны. Одновременно мы чтим и спасавших евреев – людей, которые решились воспротивиться оккупационному режиму перед лицом смертельной опасности для себя и своих семей", – заявил глава государства на церемонии награждения.

Он напомнил, что спасавшие евреев в Литве действовали в особо сложных условиях – со страниц газет распространялась суровая антисемитская агитация, происходили массовые убийства евреев, решившиеся скрывать обреченных или сопротивляющиеся оккупационному режиму, также не могли надеяться на пощаду.

"Однако смелость и человечность спасавших были сильнее насилия и страха: Они сохранили жизни и продлили жизни. Их благородный пример смело можно называть эталоном мужества и гуманизма", – цитируются слова президента в пресс-релизе администрации главы государства.

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида еврее в Литве. Кроме того, 23 сентября в Литве отмечается День памяти жертв геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.

В годы Второй мировой войны в Литве были убиты около 195 000 евреев.

По данным Литовского центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживали около 208 тыс. евреев.

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