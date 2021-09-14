Представитель Минздрава: у нас есть критерии, по которым будем определять ограничение деятельностей

С 13 сентября жители Литвы, у которых нет "паспорта возможностей", живут в условиях определенных ограничений. Удается ли предпринимателям поддерживать порядок, и что ждет в будущем?

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене в передаче "Интервью дня" на Delfi TV сказала, что в целом проверки в ТЦ проходят без каких-либо проблем.

"В первый день наблюдались небольшие потоки покупателей, иногда возникали конфликты, проявились некоторые проблемы, но в целом все спокойно. Можно так сказать", – сказала Вайнене, заметив, что к новому порядку серьезно готовились и консультировались с полицией.

"К этому готовились, поскольку предполагали, что люди будут злы, возможны, провокации. Это мы обсуждали с полицией, как вести себя в случае конфликта или если человек придет с фальшивым документом. Торговцы, ТЦ к этому готовились, стали подсчитывать расходы, но не это сейчас главное, я не хотела бы об этом говорить, может, позже, когда посчитают все расходы", – сказала собеседница.

Все замечают, что больше проблем вызывает тот факт, что люди перестали понимать, что происходит, не успевают следить за переменами. Вайнене сказала, что торговцам приходиться объяснять людям действующий порядок.

"Есть информация, но ее недостаточно. Она выпущена в виде законов, но не все люди читают эти путанные, сложные законы, поэтому в ТЦ висят плакаты, готовятся к вопросам. Приходит пожилой человек и приносит документ о вакцинации, но с таким документом мы в зал пустить не можем.

Эта разъяснительная работа занимает много времени. Посмотрим через несколько дней, когда у людей закончатся запасы продуктов, скорее всего, некоторые закупились на выходных. Еще рано о чем-то говорить. Посмотрим, что будет", – сказала собеседница.

Представитель Минздрава Аудрюс Щепонавичюс на вопрос о том, что могут предпринять в будущем, сказал: "Все зависит от эпидемиологической ситуации. Помните, в августе, когда появился "паспорт возможностей", в больницах было 300 пациентов, сейчас их больше 800, скоро будет 1000. Сейчас мы следим за заполненностью больниц. Мы видим, что больницы останавливают предоставление некоторых плановых услуг.

Основной критерий сейчас - заполненность больниц, мы видим также, что 90% заболевших - непривитые, такое же количество непривитых и в больницах, 90% скончавшихся не были привиты. Очень важно, какой будет эпидемиологическая ситуация. Мы уже подготовили некоторые критерии, какие виды деятельности будем ограничивать в первую очередь, если ситуация будет напряженной, и больницы будут заполняться еще больше".

"Как и прежде, это будут большие мероприятия, внеклассные занятия и другие виды деятельности, где велика вероятность заражения, где много людей. Это будет ограничено в первую очередь. Но пока это только дискуссия, никакие решения не приняты", – уточнил он.

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