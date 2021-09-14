Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года

Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем прогнозировалось ранее – подобный рост был разве что в 1960 году. Однако беспрецедентные пакеты по оживлению экономики вкупе со сбоями поставок и нехваткой работников - это коктейль для роста инфляции, сказал экономист группы Swedbank Маттиас Перссон. Он прогнозирует, что рост цен затянется.

На 8-м форуме Swedbank Перссон поделился своим видением мировой экономики и экономики отдельных стран. По его словам, многие страны в плане ВВП уже превысили допандемический уровень, а перспективы их роста по-прежнему остаются светлыми. Но есть и риски.

"Мы видим довольно светлую перспективу – перспективы хорошие и оживление экономики лучше, чем мы надеялись в начале года", – сказал экономист.

Если в начале пандемии опасались высокой безработицы, то сейчас компании не могут найти работников.

"Надо вернуться в 1960-ые, чтобы увидеть похожий рост ВВП в мире", – заметил Перссон. Но он предупредил и о темных облачках на светлом небосклоне, они связаны с проблемами производства и экспорта.

"Мировой спрос был очень высоким, особенно в некоторых секторах, даже в кризис. Однако в большинстве секторов были сбои с поставками. Что больше на слуху – полупроводники. Но есть и другая продукция, даже питание, одежда, где наблюдаются сбои с поставками", – заметил экономист.

Он отметил, что в Германии производители получают большие заказы, а поставляют меньше, чем прежде, то же самое наблюдается в Швеции и США, в других странах. Особенно страдают немецкие производители автомобилей, поскольку не получают необходимое количество микросхем.

"Сбои в поставках действуют на производство. Если пойдем дальше, увидим большой рост, но темп будет медленнее из-за сбоев в поставках", – сказал экономист.

Между тем в странах Азии процесс вакцинации проходит медленно, например, в Индии и Индонезии привиты всего 12% жителей – это большой риск при распространении штамма "дельта", проблемы с поставками будут продолжаться.

"Это не только "дельта". Есть и новые - "лямбда" и другие вирусы, которые вызывают беспокойство, некоторые еще без названий. Это может коснуться нас всех", – сказал Перссон.

Он заметил, что в США рост в два раза превышает рост в еврозоне. Он считает, что это результат масштабных программ по оживлению экономики.

"Сейчас серьезная тема - инфляция, будет ли она временной или затянется, и должны ли ЦБ на это реагировать быстрее, чем раньше оценивалось. (…) Есть секторы которые свидетельствуют о временном характере инфляции. Но когда видишь сбои с поставками, нехватку рабочих, я думаю, есть риск, что инфляция затянется. (…) Я думаю, надо думать о временном росте цен, который затянется больше чем на 6 месяцев, может до 1-1,5 лет", – сказал Перссон.

Он предупредил, что рост цен будет зависеть и от реакции ЦБ, от ситуации в Китае. Оживление в этой стране кажется солидным, в этом году это 8,2%, но в следующем прогнозируют замедление до 5,4%. Экономист заметил, что в Китае наблюдается нулевая толерантность к распространению COVID-19, а это может стать причиной сбоев с поставками.

"Отношения Китая с Европой и США прохладные. Думаю, было бы неплохо улучшить коммуникацию и торговые отношения с Китаем", – сказал он и отметил, что правительство Китая предпринимает разные ограничения, начиная со сферы образования, компьютерных игр до 1 ч в день до ограничения крупных компаний – а это может сказаться на мировой торговле и росте экономики.

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