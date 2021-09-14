Министр: средняя пенсия в Литве в следующем году могла бы увеличиться на 50 евро

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене сказала, что повышение минимальной зарплаты до 730 евро - взвешенное решение, это позволяют экономические условия.

По словам министра, сейчас самое время решать вопрос пенсий, предлагаемая модель увеличит среднюю пенсию на 50 евро.

"Мы должны договориться, что по мере роста экономики, должны расти зарплаты жителей. Формула минимальной зарплаты связана с ростом фонда заработной платы, эти цифры правительство не выдумывает. Есть формула, о которой договорились на Трехстороннем совете. Мне кажется, что ни одно повышение зарплаты, если посмотреть, что было раньше, не приводило к банкротствам, снижению числа рабочих мест или росту безработицы. Мы не наблюдали такой тенденции", – сказала LRT Навицкене.

По ее словам, повышение зарплат возвращается в бюджет – когда больше получаешь, больше можешь потратить, легче погасить расходы домашнего хозяйства.

"Предлагаемый размер зарплаты - взвешенный и связан с ростом экономических показателей, конечно, второй раз вопрос обсуждался на Трехстороннем совете – 730 евро, сейчас вопрос согласовывают с социальными партнерами (...). Я считаю, что минималка должна расти потому, что условия позволяют ее поднять, тем более, что если минимум выше, у людей меньше повода не работать и сидеть на пособии, получать социальную помощь. Мне кажется, большая зарплата лучше мотивирует работников", – считает министр.

По словам Навицкене, еще около 30% пожилых людей в стране живут в условиях нищеты, а число одиноких пенсионеров превышает 40%.

"Сегодня в бюджет "Содры" поступает больше доходов, чем было запланировано, мы считаем, что сейчас подходящее время, если учесть рост экономики, для решения проблемы нищеты. Предлагаемая нами модель повышения пенсий предполагает повышение средней пенсии примерно на 50 евро", – заметила она.

По словам Навицкене, повышение пенсии состоит из двух частей: повышение базовой пенсии и индексируемой ее части, которая зависит от взносов конкретного человека.

"Для этого мы не будем использовать деньги из резерва, будем продолжать его накапливать, а то, что получаем сверху, будем направлять на решение проблемы нищеты", – заметила министр.

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