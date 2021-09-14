Министры: нужно укреплять коллективную оборону НАТО перед лицом гибридных угроз

Главы МИД и Минобороны Литвы подчеркивают, что необходимо укреплять коллективную оборону НАТО перед лицом гибридных угроз, исходящих от России и Беларуси.

Участвовавшие во встрече министров иностранных дел и обороны стран Балтии и Польши в Риге Габриэлюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас подчеркнули, что солидарность между союзниками особенно важна в последнее время, в условиях спровоцированного Минском миграционного кризиса, а также совместных российско-белорусских учений "Запад-2021", которые демонстрируют "дальнейшее углубление военной интеграции этих стран".

Как сообщает МИД, на встрече обсуждались усиление сдерживания и укрепление оборонных мощностей в государствах Балтии и Польше, вызовы для региональной безопасности. Министры пришли к единому мнению, что необходимо своевременно и в полном объеме провести в жизнь решения повестки дня НАТО на 2030 год, принятые на встрече глав государств и правительство НАТО в Брюсселе 14 июня, особенно связанные с коллективной обороной и сдерживанием.

Министерство подчеркивает, что с приближением дискуссий об обновлении стратегической концепции НАТО необходимо стремиться к тому, чтобы этот процесс происходил при сохранении самого большого внимания на коллективной обороне. Также участники встречи были едины во мнении о том, что постоянное присутствие США и других союзников в регионе является исключительно важным фактором для надежного сдерживания.

Gabrielius Landsbergis Foto: Stop kadras

"Постоянное присутствие США и других стран НАТО является одним из приоритетом внешней политики и политики безопасности Литвы. С учетом нарастания военных и гибридных угроз в регионе необходимо укреплять военное сотрудничество", – приведены в сообщении МИД слова Г. Ландсбергиса.

Как сообщает МИД, министры также пришли к единому мнению, что "с учетом вызовов с Востока" необходимо укреплять и политику партнерства НАТО, наращивать сотрудничество с Украиной и Грузией".

В свою очередь, министр обороны А. Анушаускас подчеркнул, что спровоцированный Минском кризис с нелегальной миграцией "преподал ценные уроки".

"Этот кризис показал, каким важным является совместный и скоординированный ответ ведомств всего государства. Он также показал, каким важным является солидарность между союзниками. Наши союзники понимают, что это гибридная атака не только против нашего региона, а против всего Евросоюза (ЕС). Мы благодарны Эстонии, Латвии и Польше за быструю реакцию и поддержку Литвы. Такой кризис для нас всех – ценный урок, как следует готовиться к такого типа угрозам", – сказал А. Анушаускас.

По его словам, эти свои действия (президент Беларуси – ред.) Александр Лукашенко согласует с Россией. Министр также с удовлетворением отметил, что "свои действия активно согласуют и ЕС с НАТО", а 7 сентября в Литве к работе в Литве приступила команда экспертов НАТО по противодействию гибридным угрозам.

Говоря о повестке дня Альянса, А. Анушаускас акцентировал необходимость продолжать укрепление обороны через оборонные планы НАТО, развивать оборонные мощности, повышать их готовность, а также "сохранить и не уменьшать оборонный бюджет в размере 2% от валового внутреннего продукта", согласовывать требования НАТО и ЕС.

"Особенно важно региональное сотрудничество Балтийских стран и Польши. Совместные закупки, синхронизация планирования мощностей, обмен разведывательной информацией являются важными направлениями сотрудничества", – добавил А. Анушаускас.

Встреча в Риге стала первым мероприятием в таком формате, целью которого является развитие консультаций Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также координацию в вопросах безопасности и обороны.

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