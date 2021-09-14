Министр транспорта и мэр Вильнюса представят поправки к Правилам дорожного движения

14 сентября в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. Тоторю, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представят СМИ важнейшие изменения Правил дорожного движения, которые должны вступить в силу с 2022 года.

На мероприятии будут присутствовать также представители Дорожной полиции Литвы и представители автошкол.



В числе важнейших изменений – новый способ организации движения – велосипедная улица, запрет на парковку около въездов во дворы, эффективность организации движения спецтранспорта, отдельные сигналы светофоров для маршрутного транспорта и др., некоторые знаки предлагается упразднить.

"Я не сомневаюсь, что после принятия этих изменений ПДД, движение в городе будет более ясным, безопасным и простым для всех", - сказал Скуодис.

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